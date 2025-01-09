الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية في الإسكندرية

سرقة دراجة نارية،
سرقة دراجة نارية، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عاطلين لسرقة دراجة نارية فى سموحة بالإسكندرية.

سرقة دراجة نارية فى سموحة بالإسكندرية 

 

تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام شخصين بسرقة دراجة نارية بمنطقة سموحة بالإسكندرية.
 

حالة الطرق اليوم: كثافة مرورية بهذه المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قتل شخص بأحد شوارع سوهاج

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بإستخدام دراجة نارية، وبإرشادهما تم ضبط الدراجتان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية سرقة دراجة نارية منطقة سموحة بالاسكندرية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم: كثافة مرورية بهذه المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قتل شخص بأحد شوارع سوهاج

القبض على قائد سيارة وضع كشافا لحجب الرؤية على الطريق

سقوط 4 تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية والمواطنين في البحيرة والدقهلية

القبض على "دجال كرموز" بتهمة تصوير السيدات وابتزازهن

القبض على مالكى ومديرى 3 شركات للنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بالجيزة

ضبط صاحب محل ألعاب بتهمة التجارة في الأسلحة النارية ببولاق الدكرور

أمن الجيزة يكشف تفاصيل اختطاف محام على يد موكله لتسببه في خسارة قضية

ads

الأكثر قراءة

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

12 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز الـ 88 عامًا، تعرف على مسيرتها الحافلة

بدأت بالسب والبصق بين النواب، بث مباشر لجلسة اختيار الرئيس اللبناني

3222 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

3 قرارات جمهورية جديدة اليوم (مستند)

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

بجائزة ضخمة، مستر بيست يطلق نسخة واقعية من "لعبة الحبار" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2025

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 9 يناير 2025 ببداية التعاملات

سعر اليورو في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

في سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل زيارة المريض وبيان ما يلزمها من الآداب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية