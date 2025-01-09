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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى وسط الإسكندرية

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى وسط الإسكندرية

 شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حملة مكبرة للقضاء على  ظاهرة احتلال الأرصفة والتعدي على حرم الطريق العام، وإعاقة حركة المارة من قبل الباعة الجائلين.

 

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 يأتى ذلك وفقا لتوجيهات وتعليمات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، بضرورة رفع كافة الإشغالات من حرم الطريق والقضاء على هذه الظاهرة.

وجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس الحي إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع ٢ مقهي  بشارع عرفان بمحرم بك، بسبب تكرار الشكاوي الخاصة بالاشغالات.

 

حيث تم الغلق والتشميع بحضور مدير إدارة رخص المحلات ومعاوني إشغال الطريق، كإجراء رادع لعدم عودة الإشغالات، في رسالة واضحة لكافة المنشآت المتعدية وجار المتابعة.

يأتي ذلك وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام،للحفاظ علي المستوي الحضاري لشوارع الثغر وجار المتابعة.

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بحي وسط محافظة الإسكندرية الدكتور مصطفى العرابي

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