رئيس حي وسط يتفقد سوق المزارعين لليوم الواحد بالإسكندرية

قام صباح اليوم الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية بجولة تفقدية داخل سوق اليوم الواحد المقام بجراح سينما أمير بمحطة الرمل، يرافقه مديرا إدارتي العلاقات العامة والرصد البيئي.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الأسبوعية لسوق اليوم الواحد بحي وسط للتأكد من توافر السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وحرص العرابي على متابعة كافة الباكيات والاستماع إلى آراء ومقترحات مرتادي السوق، والتعرف على مدى رضاهم عن الأسعار وجودة السلع المقدمة، كما تحدث مع البائعين للاطمئنان على توافر كافة الظروف المناسبة، مؤكدا على استمرار متابعة الأسبوعية للسوق، لتحقيق الالتزام بأهدافه.

وشهد السوق اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الخضراوات الطازجة واللحوم والدواجن ؤالسلع الأساسية، ويذكر أن سوق اليوم الواحد بحي وسط يقام كل خميس من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية.

جاء ذلك في إطار حرص المحافظة علي تقليل حلقات التداول الوسيطة للسلع بين التجار والمستهلكين وإتاحة السلع من البائع مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة للسيطرة على الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وجاري المتابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.