موقف محمد هاني من قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام استاد أبيدجان

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن محمد هاني سيكون من الصعب تواجده بشكل أساسي في تشكيل الفريق في مباراة استاد أبيدجان بعد غدا السبت في ظل عدم اكتمال جاهزيته الفنية بعد عودته من الإصابة مؤخرا في الرباط الصليبي الخلفي.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني ضم اللاعب إلى قائمة رحلة كوت ديفوار لمواجهة النقص العددي في صفوف الفريق، حيث يبقى أكرم توفيق الأقرب للتواجد في قيادة الجبهة اليمنى بعد غد أمام بطل كوت ديفوار.

يصطحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طباخا خاصا في رحلة كوت ديفوار التي تنطلق ظهر اليوم، استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان بعد غد السبت في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستقبل سمير عدلي المدير الإداري بالأهلي فريق الكرة اليوم في كوت ديفوار، حيث سبق عدلي بعثة الأهلي أمس إلى أبيدجان من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة باستقبال البعثة قبل خوض مباراة ستاد أبيدجان السبت القادم.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على ملف الإصابات، حيث تضم قائمة المصابين كلا من رضا سليم وأشرف داري ويحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر وحمزة علاء.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره استاد أبيدجان في الجولة الخامسة لدور لمجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

يدخل الأهلي بقيادة مارسيل كولر اللقاء وهو في المركز الثاني للمجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على استاد أبيدجان في لقاء الذهاب بالقاهرة والتعادل أمام أورلاندو في جنوب إفريقيا، والفوز على شباب بلوزداد في القاهرة، والهزيمة أمام نفس الفريق في الجزائر.

برنامج الأهلي استعدادًا للقاء

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج الفريق استعدادًا لمواجهة استاد ابيدجان في الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وشهد البرنامج التأكيد على اللاعبين بالتجمع في صالة 4 بمطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، على أن تقلع طائرة الفريق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ويخوض الفريق مرانه الوحيد في أبيدجان غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة استاد ابيدجان

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وستاد أبيدجان في السادسة مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من الاهلي واورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد واستاد أبيدجان.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الاهلي واستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار

وضمت قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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