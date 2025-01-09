الخميس 09 يناير 2025
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السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

مناسك العمرة
مناسك العمرة
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عممت سلطة الطيران المدني السعودي، خطابًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية يفيد بتلقي تعليمات جديدة للمسافرين لعمل مناسك العمرة.
 

اللقاحات الجديدة الواجبة علي المعتمرين


وأكدت سلطة الطيران التأكد من حصول حاملي تأشيرات العمرة أو من لديهم الرغبة في أداء مناسك العمرة بغض النظر عن نوع التأشيرة على اللقاحات اللازمة.
 

وطالبت سلطة الطيران المدني جميع شركات الطيران إبلاغ المسافرين القادمين إلى المملكة من حاملي تأشيرات العمرة أو من يرغبون في أداء العمرة والزيارة بغض النظر عن نوع التأشيرة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في موقع وزارة الصحة على الرابط أدناه لضمان تلقي المسافرين اللقاحات اللازمة ومنها لقاح الحمى الشوكية النيسرية.
 

تطعيم المعتمرين بلقاحات الحمى الشوكية
 

وأكدت سلطة الطيران المدني علي شركات الطيران التأكد من أن المسافرين من تطعيمهم بلقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ من النوع متعدد السكريات أو المقترن، والتأكد من حصول المسافرين على شهادة تطعيم تم إصدارها قبل الوصول إلى المملكة بقدرة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تتجاوز ۳ سنوات للنوع متعدد السكريات أو 5 سنوات للنوع المقترن.


وأعلنت السلطة، انه تم استثناء من تلقي لقاح الحمى الشوكية النيسرية الأطفال دون عمر السنة، كما شددت السلطة علي شركات الطيران اتخاذ الاحتياطات الضرورية عند نقطة الصعود إلى الطائرة المتأكد من حمل الأشخاص للوثائق اللازمة تحددها دول العبور ودول المقصد، مشيرة إلي إن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، ويرتب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

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