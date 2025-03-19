مع الزاهدين.. مالك بن دينار

هو مالك بن دينار البصري الزاهد، كنيته "أبو يحيى"، ولِد في زمن عبدالله بن العباس، رضي الله عنهما.

كان إماما زاهدا صدوقا من ثقات التابعين، اتصف بصفاتٍ تشبه صفات صحابة رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ممن يكتبون المصاحف.

يعَدُّ الإمام مالك بن دينار من أئمة الزهد في عصر التابعين، وكانت له طريقته الخاصة في الزهد والسلوك وتزكية النفس، حتى عُرف بها مما جعلها تهيمن على سائر اختصاصاته.

عنايته بالحديث النبوي

اشتهر مالك بن دينار برواية الحديث، فقد سمع من الصحابي أنس بن مالك ومن بعده، وكان ممن سمع من سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، حتى أن البخاري قد استشهد بحديثه.

زهده وورعه

كان مالك بن دينار شديد التأثر بالأخيار من التابعين مثل محمد بن واسع، وكانت لديهما القناعة الكاملة بما يقسمه الله لهما، فلا يتضايقان عندما يحصلان على الغداء، ولا يجدان ما يأكلان على العشاء، ولكن رِضا الله تعالى هو المهم.

سمع مالك بن دينار من أنس بن مالك، وروى عنه الكثير مثل أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبخاري استشهادًا.

اتصف مالك بن دينار بالكثير من الصفات النبيلة التي جعلت منه مضربًا للمثل، مثل الزهد في الدنيا وخيراتها وما تحويه من رفاهية، وكان يتصف بمخافة الله عز وجل، واستطاع أن يكون مثالًا لمن يبحث عن القدوة في محاربة النفس والشهوات وملذات الدنيا والصبر على هذه المحاربة، ورزقه الله تعالى الدأب للحصول على الحقيقة والمعرفة.

اقترن التعريف بالتابعي مالك بن دينار بصفات الكسب الحلال، والتعبُّد، والصبر، والتقشُّف (الزهد)، حتى أنَّ سليمان التيمي قال: "ما أدركت أحدا أزهد من مالك بن دينار".

قيل إنَّ مالك بن دينار قد دخل عليه لصٌ، فلم يجد ما يسرقه من متاع الدنيا عنده، فقال له مالك بن دينار: لم تجد شيئًا من الدنيا لتسرقه، فهل ترغب بشيء من الآخرة؟ فقال اللص: نعم، فدعاه للوضوء والصلاة ثمَّ خرج به إلى المسجد، وقال: جاء ليسرقنا فسرقناه.

وكان مالك بن دينار لا يأكل اللَّحم إلا من لحم الأضحية؛ وهذا من زهده.

قصة توبته

كان مالك بن دينار منهمكًا في ملذات الحياة واقتراف المعاصي وشرب الخمر، ثم أراد أن يتزوّج، فتزوّج وولدت له بنتًا أسماها فاطمة.

تعلق قلبه بفاطمة بشكلٍ كبيرٍ، وكلّما كبرت كان الإيمان يزداد في قلبه.

وذات يوم، ولم تكن قد أتمت السنتين، رأته يحمل كوبًا من الخمر فأزاحته بيدها، وكأنها رسالةٌ من الله، عز وجل.

واستمرت الأوضاع كذلك حتى أكملت فاطمة ثلاثة أعوامٍ من عمرها، فماتت.

حزن مالك حزنا شديدا، وازداد وضعه سوءًا ورجع إلى معصيته وأكثر مما كان عليه.

في ليلةٍ من الليالي سكر مالك سكرةً لم يسكر مثلها قبلًا، وكانت ليلة النصف من شعبان، فشرب حتى غاب عن الوعي، ونام دون صلاة.

وأخذت تراوده الأحلام، حتى رأى أنه في يوم القيامة، وتحوّلت المياه إلى نارٍ، وأظلمت الشمس، واجتمع الناس للحساب.

وكان المنادي ينادي كلٌّ باسمه ليُعرَض على العزيز الجبار.

ثم جاء دور مالكٍ فنادى عليه المنادي، وشعر مالكٌ بأن الناس قد اختفت من حوله، ثم هرع ثعبانٌ ضخمٌ باتجاهه فاتحًا فمه، فركض مالكٌ هاربًا، فرأى رجلًا ضعيفًا فطلب منه المساعدة، إلّا أنَّ العجوز أخبره بأنه ضعيفٌ ولا يمكنه المساعدة ودله على الهرب من ناحيةٍ معينةٍ.

ركض مالك من تلك الناحية إلّا أنه وجد النار أمامه، فعاد باتجاه الرجل العجوز، وسأله مرةً أخرى المساعدة، فأخبره الرجل العجوز بالهرب باتجاه الجبل.

وعند اقترابه من الجبل كانت هناك مجموعةٌ من الأطفال فكانوا ينادون على فاطمة بأنْ اركضي وأدركي أباك، فأخذت فاطمة أباها بيدها اليمنى، وضربت الثعبان بيدها اليسار، ثم جلست في حجره كما كانت تجلس في الدنيا.

وقالت له: "ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون". (سورة الحديد)، فسألها إن كانت تعلم القرآن؟ فأجابت: نحن أعرف به منكم، ثمَّ سألها عن تأويل التنين والشيخ، فأوّلته بأفعال السوء التي قوّاه بها.



أمّا الشيخ فهو طاعاته القليلة التي لم تقدر على ردِّ السوء، فما كان منه إلا أن استيقظ فزعًا كاسرًا آنية الخمر، وقرر التوبة واغتسل وذهب للصلاة، وتاب توبةً نصوحًا.

وفاة مالك بن دينار

تعدّدت الآراء في سنة وفاة التابعي مالك بن دينار، فقيل إنَّه توفي قبل الطاعون بقليل، وكان الطاعون سنة 131هـ، وقيل توفي سنة 123هـ، وقيل سنة 127هـ.

وروي في سبب وفاته أنّه رأى مسلم بن يسار وهو نائم، وقد سأله عما فعله الله به؟ فقال: تجاوز عن سيئاتي وقبل حسناتي، فخرَّ مغشيًا عليه، ومرض حتى توفي بعد أيام، رحمه الله.

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