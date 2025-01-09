تداول 19 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة حيث تم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1292 شاحنة و50 سيارة

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 706 شاحنة و40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 586 شاحنة و10 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا والحرية ، بينما تغادر السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة، أمل وبوسيدون اكسبريس وغادرت أربع سفن وهي سينا، الحرية، FAITH وAlcudia Express، كما تم تداول 3300 طن بضائع و470 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الخمس وهي بريدج، كوين نفرتيتي، عمان، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2475 راكب بموانيها.

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