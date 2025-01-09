الخميس 09 يناير 2025
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رياضة

دوري المحترفين، لافيينا يستدرج منتخب السويس والترسانة مع الاتصالات

الترسانة
الترسانة

دوري المحترفين، تستكمل اليوم الخميس لقاءات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

 

ويلتقي اليوم الخميس، لافيينا ضد منتخب السويس، والترسانة مع المصرية للاتصالات وتقام المباراتين في تمام الساعة 2:30 مساءً.

حكام مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏CIPTANES 60000 دوري القسم الثاني "i" الجولة السادسة عشر الخميس 9 يناير 2025 ملعب الأسيوطي سبورت •• لافيينا 2:30 منتخب السويس محمد عبد الحافظ حکم ساحة أحمد طارق موسي حكم مساعد 1 محمد سعيد عبد الله حكم مساعد 2 أحمد ربيع سيد حكم رابع شوقي جبالي اقب مراقب المباراة ياسر سيد مقيم الحكام‏'‏
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نتائج مباريات الأربعاء في دوري المحترفين
 

كهرباء الإسماعيلية ضد بترول أسيوط 5-0

طنطا ضد ديروط 0-0


نتائج مباريات الإثنين في دوري المحترفين  
 

السكة الحديد ضد  بلدية المحلة 1-1.

أبوقير للأسمدة مع المقاولون العرب 3-0.

 

نتائج مباريات الأحد في دوري المحترفين

 
وادي دجلة على أسوان 2-0

المنصورة علي راية 2-0

بروكسي مع الداخلية 1-1

 

نتائج مباريات الجولة الـ 15 من دوري المحترفين
 

المقاولون العرب ضد لافيينا 1-0

المنصورة ضد بروكسى 0-0

منتخب السويس ضد طنطا 0-0

الداخلية ضد القناة 0-0

المصرية للاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية 3-2

بلدية المحلة ضد أبو قير للأسمدة 1-1

سبورتينج ضد الترسانة 0-1  

أسوان ضد راية 1-1  

ديروط ضد وادي دجلة 0-2  

بترول أسيوط ضد السكة الحديد 0-3  


شروط ونظام دوري المحترفين


وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.


ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني القسم الثاني لافيينا منتخب السويس الترسانة المصرية للاتصالات

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