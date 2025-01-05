الأحد 05 يناير 2025
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إطلاق برنامج قادة أعمال المستقبل بالتعاون بين جامعة القاهرة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

الدكتور محمد سامي
الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة خلال الاستقبال
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أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إطلاق برنامج "قادة أعمال المستقبل"، بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، في إطار البروتوكول المبرم بين الجانبين، وهو برنامج تدريبي متميز يستهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وبناء قدرات الطلاب والخريجين العرب لمواجهة تحديات سوق العمل بمهارات مبتكرة، ويقدم بشكل مجاني لجميع طلاب الجامعات العربية وخريجيها، ويأتي في سياق المسئولية المجتمعية لجامعة القاهرة والشركاء الداعمين لتعزيز التعاون العربي وتحفيز الطاقات الشابة على الإبداع والابتكار في مجالات ريادة الأعمال.

إطلاق برنامج قادة أعمال المستقبل بالتعاون بين جامعة القاهرة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن إطلاق برنامج قادة أعمال المستقبل يأتي ضمن رؤية جامعة القاهرة وخطتها الاستراتيجية لتمكين الشباب العربي ليصبحوا قوة دافعة للتغيير والابتكار، وتطوير مهاراتهم القيادية في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد، واكسابهم الخبرات والمعرفة التي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ريادية واقعية، مشيرًا إلى تبني جامعة القاهرة رؤى مبتكرة لتمكين الشباب وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العصر الحديث.

محمد سامى عبد الصادق: البرنامج تدريبي ويستهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وبناء قدرات الطلاب والخريجين بالجامعات العربية مجانًا 

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على أن برنامج قادة أعمال المستقبل يجسد التزام جامعة القاهرة بدورها الريادي في تعزيز التكامل العربي لتأهيل جيل جديد من القادة والمبدعين الذين يمتلكون رؤية عالمية وقدرة على مواجهة التحديات، مع الحفاظ على هويتهم وقيمهم العربية، لافتًا إلى إطلاق الجامعة منذ خمس سنوات مبادرة تدريس مقرر ريادة الأعمال ليصبح متطلبًا جامعيًا ضمن المناهج الدراسية لجميع طلابها، إدراكًا منها لأهمية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال الدكتور علي الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن برنامج قادة أعمال المستقبل يعكس التزام الاتحاد بدعم المبادرات التي تساهم في تنمية قدرات الشباب العربي، وبناء قاعدة مؤهلة من رواد الأعمال العرب، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكينهم من تحقيق النجاح في عالم الاقتصاد الرقمي المتطور، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الرائدة تمنح الشباب العربي الأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ريادية تساهم في تحسين الاقتصادات المحلية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

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ومن جهته، قال الدكتور معتز سيد عبد الله منسق البرنامج، إن برنامج قادة أعمال المستقبل يساهم في نقل تجربة جامعة القاهرة الرائدة إلى الجامعات العربية، مع تقديم محتوى تدريبي متميز يجمع بين المعرفة النظرية والمهارات العملية، مما يُمكن المشاركين من تحويل أفكارهم الريادية إلى مشروعات ناجحة، لافتًا إلى أن البرنامج يشكل منصة علمية لتعزيز قدرات الشباب العربي، ودفعهم نحو التفوق في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، بما يحقق طموحاتهم ويسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لبلادنا العربية.

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جامعة القاهرة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الجامعات العربية
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