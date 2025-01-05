الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

توقعات وول ستريت الأمريكية لأسعار النفط والذهب في 2025

وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت ، تشهد "وول ستريت" انقسامًا حول ما إذا كان الذهب سيواصل الارتفاع بقوة خلال 2025، لكن المراهنين على صعوده حسب “بلومبرج” يرونه وسيلة تحوط جيدة وسط عدم وضوح الرؤية حيال الاقتصاد الكلي، ومن جانب آخر، قد يؤدي تحسن النمو وبناء البنية التحتية التكنولوجية (مراكز البيانات ومحطات الكهرباء) إلى دعم أسعار المعادن الأساسية، حيث لا يوجد رهان كبير على صعود أسعار النفط في العام الحالي على خلفية الفائض المتوقع بالمعروض. 

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وول ستريت - فيتو 
وول ستريت - فيتو 

 

وفيما يلي أبرز توقعات البنوك والشركات الأميركية حول أداء الذهب والمعادن الأساسية والنفط في 2025، كما رصدتها "بلومبرج".

"بي إن بي باريبا":


ترى"بي إن بي باريبا" أن قوة الدولار الأمريكي واستمرار تمهل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حيال خفض أسعار الفائدة سيحدان من ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد تسجيل مستويات قياسية جديدة أوائل 2025.

حيث شهد الذهب خلال العام الجاري أداءً قويًا قاده إلى ارتفاعات بلغت 27%، وتشير التوقعات إلى أنه لا يزال أمامه مزيد من الصعود. 

بي إن بي باريبا - فيتو 
بي إن بي باريبا - فيتو 

"سيتي جروب":

تتوقع أن تنخفض أسعار النفط تدريجيًا إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول منتصف 2025، على أن تستقر حول هذا المستوى.

“سيتي جروب” - فيتو 
“سيتي جروب” - فيتو 

 

شركة "إنفيسكو":

تقول  شركة "إنفيسكو"، إن القروض المصرفية والسندات الاستثمارية والسلع الأساسية، بينما ليس من المتوقع أن تتألق أسعار الذهب والأسهم، عند مواجهة خيارات صعبة، نميل حاليًا إلى الخيارات الأكثر مخاطرة (نظرًا لاعتقادنا أن الاقتصادات ستتسارع في نموها).

شركة
شركة "إنفيسكو" - فيتو 

 

شركة "ماكواري جروب":

تتوقع شركة "ماكواري جروب"،  حدوث فائض كبير في سوق النفط خلال 2025، حتى مع افتراض استمرار كبح الإمدادات السعودية،  رغم ذلك، نرى مجالًا لتقلبات كبيرة، نرفع توقعاتنا السنوية بصورة طفيفة، إذ من المرجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 66 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 65 دولارًا تقريبًا. 

حيث شهدت صادرات النفط الخام السعودية ارتفاعًا في ديسمبر إلى أعلى مستوياتها خلال تسعة أشهر، يأتي هذا بعد أن اتفق تحالف " أوبك+ " على تأجيل زيادة إنتاج النفط حتى أبريل. 

شركة
شركة "ماكواري جروب" - فيتو 

"يوني كريديت":

إذا لم تتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لتتحول إلى صراع إقليمي أوسع نطاقًا، نتوقع أن يسعى "أوبك+" إلى الإبقاء على سعر خام برنت عند حوالي 75 دولارًا للبرميل.

"يوني كريديت" - فيتو 

 

"بنك أوف أميركا":

يتوقع "بنك أوف أميركا" أن ترتفع أسعار السلع في نهاية المطاف في 2025؛ إذ يُتوقع أن تقفز أسعار المعادن الأساسية والثمينة (ليرتفع سعر النحاس 17%، على أن تبلغ قيمة الذهب 3 آلاف دولار للأونصة)؛ لكن أسعار النفط ستسلك مسارًا معاكسًا (من المتوقع أن يبلغ متوسط خام برنت 65 دولارًا للبرميل، بانخفاض 20% عن 2024).

"بنك أوف أميركا" - فيتو 

 

"بي سي إيه ريسيرش": 

نتوقع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي ونرجح تراجع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية ضمن قطاع السلع الأساسية، وتميل لترجيح استمرار قوة الذهب حتى تظهر أدلة قوية على أن مشتريات البنوك المركزية بدأت تضعف، ننصح المستثمرين بشراء الذهب عند أي انخفاض في سعره. 

"بي سي إيه ريسيرش" - فيتو

 

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