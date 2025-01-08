الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير المالية السوري: شطب أسماء 300 ألف موظف في الدولة

وزير المالية السوري
وزير المالية السوري محمد أبا زيد، فيتو

كشف وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة محمد أبازيد، عن تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها الحكومة التي لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية، وسيتم شطب أسماء 300 ألف موظف.

 

الشعب السوري تحت خط الفقر

وقال أبازيد، إن الحكومة بدأت بزيادة الرواتب بمعدل 400% لتحسين أوضاع الموظفين، مشيرا إلى أن متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولارا، وأن غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر، بحسب روسيا اليوم.

 

وأفاد بأن الحكومة تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية، موضحا أنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين، وأن الواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف.

 

واتهم أبازيد النظام السابق بالتعامل بالفساد والمحسوبية في تعيين الموظفين، مؤكدا أن بعضهم كان مسجلا على الورق فقط لأخذ الراتب دون عمل، وأن هناك 300 ألف موظف ستشطب أسماؤهم.

ديون سوريا الخارجية

وبشأن الديون، قال إن ديون سوريا الخارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، إضافة إلى مليارات الديون المحلية، مشيرا إلى أن النظام المخلوع لم تكن لديه أي سجلات يمكن العودة إليها.

مصر واليونان تؤكدان ضرورة حماية أمن واستقرار ووحدة أراضي سوريا وليبيا والسودان

أردوغان: سوريا تكبدت خسائر تتجاوز الـ 500 مليار دولار خلال 13 عاما

حل مشكلات سوريا الاقتصادية

وأكد أبازيد أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية، لافتا إلى أنهم ورثوا قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، وأنهم يقومون بإعادة النظر في هذه الشركات، وسيتم إغلاق من لا جدوى اقتصادية منها أو خصخصتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير المالية السوري الحكومة السورية المؤقتة مشكلات سوريا الاقتصادية حل مشكلات سوريا الاقتصادية ديون سوريا الخارجية

مواد متعلقة

أردوغان: سوريا تكبدت خسائر تتجاوز الـ 500 مليار دولار خلال 13 عاما

وزير التجارة السوري الجديد: العقوبات تعيق استيرادنا للقمح والوقود

مدير مكتب بشار يكشف كواليس اللقاء الأخير بين بوتين والأسد قبل سقوط النظام

وزير المالية السوري: زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% كإجراء طارئ

الصليب الأحمر: 90% من السوريين تحت خط الفقر و50% من البنية التحتية خارج الخدمة
ads

الأكثر قراءة

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

وزير المالية السوري: شطب أسماء 300 ألف موظف في الدولة

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

القصة الكاملة لشراء إيلون ماسك لنادي ليفربول وموقف محمد صلاح

مدبولى: افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة للترويج لمصر في مختلف المجالات

ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب

منوعات

المزيد

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 8-1- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برواتب 700 يورو.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

المزيد
الجريدة الرسمية