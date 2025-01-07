الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

يكشف عنه في حفل إطلاق الرواية، الفنان عصام درويش ينحت تمثالًا لبطل “لعنة الخواجة”

الفنان عصام درويش
الفنان عصام درويش والكاتب وائل السمري، فيتو

أنهى مؤخرًا الفنان الدكتور عصام درويش وضع اللمسات النهائية على تمثال للمهندس المصري اليوناني “أدريان دانينوس”، بطل رواية لعنة الخواجة للكاتب وائل السمري. 

 

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن التمثال في حفل إطلاق الرواية الذي تنظمه دار نشر المصرية اللبنانية ،والمزمع إقامته يوم الخميس 9 يناير بقاعة آدم حنين بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

 

صرّح الفنان عصام درويش بأنه عندما قرأ للمرة الأولى مسودة الرواية، بحكم صداقته مع وائل السمري، شعر بمدى الظلم التاريخي الذي تعرض له صاحب فكرة إنشاء السد العالي، “أدريان دانينوس”.

 وأضاف أنه بعد مناقشته تفاصيل الرواية مع السمري، قرر صنع هذا التمثال تكريمًا للرجل الذي عشق مصر وتقديرًا لجهوده المضنية في سبيل تنفيذ مشروع السد العالي.

 

 

من جانبه، قال الكاتب وائل السمري إن سبب كتابته رواية لأول مرة هو شعوره بضرورة تخليد “أدريان دانينوس” في الأذهان وتعريف الجميع بقصته.

 وأوضح أنه عبر في الرواية عن أمنيته بأن يُصنع لهذا الرجل تمثال، وهو الحلم الذي تحقق بفضل الفنان الكبير عصام درويش..

 

الفنان عصام درويش

 

ويعد الفنان عصام درويش من أهم النحاتين المعاصرين حيث حصل على الدكتوراه، في الفنون تخصص «نحت» كلية التربية الفنية، وهو أستاذ بقسم النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، نظم لعديد من المعارض الفنية.

حصل على العديد من الجوائز داخل وخارج مصر منها جائزة النحت الأولى في المسابقة القومية للفنون التشكيلية 1990، جائزة النحت في صالون الأعمال الفنية الصغيرة الثاني 1998، الجائزة الثانية نحت في صالون الشباب الثاني عشر 2000، الجائزة الثانية في سمبوزيوم أعمار الدولي دبي - الإمارات 2004.

كما صمم العديد من الأعمال الفنية الهامة من بينها: تمثال صالح سليم من البرونز بالنادي الأهلي بالجزيرة، وتمثال فاروق حسني بمتحف فاروق حسني وتمثال الشيخ زايد بمدخل مدينة الشيخ زايد وتمثال معا من الرخام ببرج إعمار في دبي - الإمارات، تمثال الفيلسوف من الرخام بمكتبة الإسكندرية، تمثال الفنانة فاتن حمامة - وتم إهداؤه لوزارة الثقافة أغسطس 2018. كما صمم مؤخرا تمثال «مصر أم الدنيا» والذي دشنه محافظ بورسعيد بمدخل قناة السويس.

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