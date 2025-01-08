الأربعاء 08 يناير 2025
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دين ودنيا

ما حكم بيع السجائر؟، أمين الفتوى يكشف أمرًا يغفل عنه الكثير (فيديو)

حكم بيع السجائر،
حكم بيع السجائر، فيتو

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من كريمة من بني سويف، تربي أيتامًا وتفتح مشروعًا صغيرًا مثل بقالة، تبيع من خلالها السجائر ضمن السلع فهل هي حلال أم حرام؟.

 عمرو الورداني: شرب السجائر يعد محرمًا في الإسلام

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن شرب السجائر يعد محرمًا في الإسلام، وبالتالي فإن بيعها يُعد تعاونًا على المعصية والعدوان، وهو ما يجعله محرمًا، مؤكدا أنه ليس من الضروري أن تحتوي البقالة على السجائر، حيث يمكن للمشروعات الصغيرة أن تنجح دون الحاجة إلى بيع السجائر.

وأضاف أن النصيحة التي يقدمها هي أن من يترك شيئًا لله، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرًا منه، موضحا أنه إذا امتنعت عن بيع السجائر في بقالتك، فإن الله سيرزقك من أبواب أخرى ويوسع رزقك.

أمين الفتوى يوضح حكم بيع السجائر

وفيما يتعلق بالأنشطة الأخرى في المشروع، أكد أن أي نشاط تجاري لا يحتوي على معاملة محرمة، سواء كان بيع مواد غذائية أو غيرها، فهو جائز وحلال، ولا توجد مشكلة فيه.

ووجه نصيحة للجميع بأن يتجنبوا الوقوع في الفتوى المضللة ويحرصوا على القيام بالأعمال التجارية بما يرضي الله ويبتعدون عن المحرمات، مؤكدًا أن الله سيرزقهم ويبارك في رزقهم إذا اتبعوا هذه المبادئ.

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حكم بيع السجائر الدكتور عمرو الورداني دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء مشروعات الصغيرة السجائر يعد محرم ا في الإسلام

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