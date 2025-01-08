الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

مدرب ليفربول يعاقب أرنولد في مباراة توتنهام

أرنولد، فيتو
أرنولد، فيتو

قرر الهولندي أرني سلوت، مدرب نادي فريق ليفربول، معاقبة أحد لاعبيه، قبيل مباراة توتنهام الليلة، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو".

وتشكل كأس كاراباو الفرصة الأولى للهولندي سلوت لتحقيق أول ألقابه في أنفيلد بعد توليه المسؤولية خلفًا ليورجن كلوب نهاية الموسم الماضي.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط، وله مباراة مؤجلة، عن آرسنال صاحب المركز الثاني، كما يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

سلوت يستبعد أرنولد من مواجهة توتنهام 

وتم استبعاد ترينت ألكسندر أرنولد من تشكيلة ليفربول لمباراة توتنهام، بعد أدائه الكارثي أمام مانشستر يونايتد، في ظل محاولات ريال مدريد التعاقد معه.

وكان ليفربول قد رفض عرضًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد للتعاقد مع ألكسندر أرنولد.

بعد أيام قليلة من العرض، قدم الظهير الأيمن الإنجليزي واحدًا من أسوأ عروضه بقميص ليفربول في التعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في آنفيلد يوم الأحد.

وجاء أداؤه الضعيف بعد أن قدم ريال مدريد عرضًا لبيع لاعبه الذي ينتهي عقده الصيف المقبل ولا يزال يفكر في مستقبله مع النادي.

محمد صلاح وفان دايك محل إشادة 

أما محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، اللذان ينتهي عقدهما أيضًا الصيف المقبل، فقد تم إدراجهما في التشكيلة الأساسية التي اختارها آرني سلوت لمواجهة توتنهام.

وعلى عكس ألكسندر أرنولد، حظي صلاح وفان دايك بإشادة واسعة على أدائهما في المدة الأخيرة، رغم الشكوك التي تحيط بمستقبلهما.

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