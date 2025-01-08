الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام

تشغيل قطارات إضافية
تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وتأتى خطط تشغيل قطارات إضافية لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي فقد قررت الهيئة تشغيل عدد 8 قطارات إضافية علي خط (القاهرة / أسوان والعكس) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 22/1/2025 بالاضافة الى القطارات الشغالة يوميًا وبيانها كالآتي:

أولًا: تشغيل خدمة جديدة بعدد 2 قطار (ثانية فاخرة) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارًا من يوم الأربعاء 22/1/2025 تشغيل قطار 984 ( ثانية فاخرة ) القاهرة / أسوان ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23/1/2025 تشغيل قطار 985 ( ثانية فاخرة ) أسوان / القاهرة ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:45 طبقًا للجدول المرفق.

ثانيًا: تشغيل عدد 2 قطار ( تالجو ) على خط القاهرة / الأقصر والعكس:

- اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22/1/2025 تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / الأقصر حتي يوم الخميس الموافق 20/2/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل الأقصر الساعة 05:10 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 2041( تالجو ) الأقصر / القاهرة حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025 حيث يقوم من الأقصر الساعة 08:30 ويصل القاهرة 17:25 طبقًا للجدول المرفق.

ثالثًا: تشغيل عدد 4 قطارات ( ثالثة مكيفة ) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22/1/2025 تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان حتي يوم الخميس الموافق 20/2/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 1937 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23/1/2025 تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان حتي يوم الجمعة الموافق 21/2/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحًا ويصل أسوان الساعة 12:30 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة حتي يوم السبت الموافق 22/2/2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 طبقًا للجدول المرفق.

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