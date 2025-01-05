الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 مصابين في حادث تصادم بأكتوبر

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أمرت نيابة أكتوبر بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم وقع بين سيارتين أعلى طريق بمدينة 6 أكتوبر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين  تصادم سيارتين على الطريق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة.

 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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