الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

التعليم تكشف تفاصيل تعيين 72 ألف معلم جديد (فيديو)

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو

مسابقة الـ72 ألف معلم، كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل مسابقة تعيين 72 ألف معلم بعد الإعلان عن مقترح نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة بنظامها القديم.

 

مسابقة تعيين 72 ألف معلم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة مستقلة لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة وستكون موازية لمسابقة الـ30 ألف معلم.

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عجز كبير بالمدارس 

وتابع: "وزير التعليم محمد عبد اللطيف عقد عدد كبير من الجلسات بخصوص تعيين أكبر عدد من المعلمين خلال الفترة المقبلة لسد العجز بالمدارس واستقبال 700 ألف طالب جديد سنويا".

 


وأشار إلى أن نسبة الحضور في المدارس هذا العام الدراسي لا تقل عن 85%.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، في إطار جهود الحكومة لسد العجز في الكوادر التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

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