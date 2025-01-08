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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الذهب فى الإمارات
أسعار الذهب فى الإمارات

 شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا فى تعاملات اليوم الأربعاء فى أسواق الإمارات.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق على النحو التالى:

 

سعر الذهب في الإمارات اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 322 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 298 درهمًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 288 دراهما.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 247 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 2310 دراهم.

أسعار الذهب في البورصة العالمية 

 

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفضل المخاطر الوشيكة الناجمة عن اعتزام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية لتوقع موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

 

 

اسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2653.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 09:28 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2667.20 دولار.

البنك المركزي الأمريكي

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة في نوفمبر في حين تراجع معدل التوظيف، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل بوتيرة قد لا تتطلب تعجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة.

وبعدما خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، توقع في ديسمبر خفض الفائدة مرتين فقط في عام 2025. وتتوقع الأسواق حاليا تقليصها بمقدار 38 نقطة أساس هذا العام.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 951.40 دولار، واستقر البلاديوم عند 924.25 دولار.

خفض أسعار الفائدة

 ويتوقع المتعاملون أن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجا بطيئا وحذرا بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع استمرار تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ اثنين بالمئة.

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