توقعات صادمة للذهب في 2025..4 اسباب تعزز مكانة المعدن الأصفر كاستثمار أمن..وهذه توقعات الموسسات الدولية

سجلت اسعار الذهب العالمية افضل اداء لها بشكل سنوى منذ 2010 داخل البورصات العالمية فى اواخر العام 2024 وبداية العام الجديد 2025.

وسط توقعات محلية وعالمية بارتفاع اسعار المعدن الاصفر خلال العام الجارى وتخطى مستويات 3000 دولار للاونصة مما يعزز مكانة الذهب كاستثمار امان.

توقعات شعبة الذهب والمجوهرات

قال الدكتور وصفي أمين مستشار شعبة تعدين الذهب لاتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب من المحتمل أن يستمر في الصعود في الفترة المقبلة.

وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق فى تصريحات خاصة، الى ان المعدن الاصفر من المتوقع ان يرتفع الى مستويات كبيرة مع بداية الشهر الجارى ومع احتفالات اعياد الميلاد.

ولفت سكرتير الشعبة السابق فى تصريحات لـ"فيتو" الى ان الذهب اتخذ مستويات صعودية خلال العام الماضى ومن المقرر ان يستمر فى تلك الموجة من الصعود خلال 2025.

اسعار الذهب العالمية

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2615.00 دولار للأونصة. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2627.30 دولار.

وزاد الذهب، الذي كان من أفضل الأصول أداء في 2024، بأكثر من 26 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، في أكبر قفزة سنوية منذ عام 2010.

وسجل لآخر مرة مستوى قياسيا عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر بعد سلسلة من الأرقام غير المسبوقة على مدار العام.

4 اسباب ترسخ الذهب كاستثمار وملاذ

واصل الذهب ترسيخ مكانته كملاذ آمن واستثمار استراتيجي في ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة في العام 2024؛ فقد حقق المعدن النفيس أداءً استثنائيًا، مسجلًا مستويات قياسية غير مسبوقة منذ أكثر من عقد.

جاء ذلك الأداء مدفوعًا بتزايد التوترات الجيوسياسية من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، وارتفاع معدلات التضخم نسبيًا، مما جعل الذهب الخيار الأول لحماية القيمة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

التحولات في السياسة النقدية لعبت دورًا محوريًا في تحديد مسار الذهب، حيث تحولت البنوك المركزية الكبرى من التشديد النقدي في 2023 إلى خفض أسعار الفائدة في 2024، مما أتاح مساحة أوسع لتدفقات استثمارية قوية نحو المعدن.

إلى جانب ذلك، شهدت الأسواق طلبًا متزايدًا من البنوك المركزية، خاصة من الصين، والتي تبنت استراتيجيات مالية تعتمد على تعزيز حيازاتها من الذهب لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

توقعات بوصول الذهب الى 3000 دولار

جولدمان ساكس، يتوقع ارتفاع المعدن النفيس إلى مستوى قياسي -إلى نحو 3 آلاف دولار للأونصة- بفضل مشتريات البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

"يو بي إس" تتوقع ارتفاع سعر الذهب في العام 2025 إلى 2900 دولار للأونصة بنهاية السنة، بدعم من عديد من العوامل، بما في ذلك مشتريات البنوك المركزية كجزء من استراتيجيات التنويع الخاصة بها.



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