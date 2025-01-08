الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

تيسيرات خاصة بالموانيء لاستقبال السلع والمواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان

االموانيء المصرية،
االموانيء المصرية، فيتو
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بدأت  الموانئ  المصرية الاستعداد لاستقبال السلع التمونية والسلع الخاصة بشهر رمضان المبارك وسط  الكثير من  التيسيرات لاستقبال  هذه السلع.

استعدادات الموانئ لشهررمضان 

من جانبة قال  محمد فتح الله  الخبير فى التخليص الجمركى ان الاجراءات الخاصة باستقبال سلع شهر رمضان المبارك  شملت العديد من الاجراءات ابرزها تقديم أولويات للسع الغذائية  فى  التفريغ بالموانئ والاولوية للسفن التى تحل مواد غذائية  لدخول الموانئ 

وشدد فتح الله على ضرورة العمل على انشاء نطقة حرة عالمية  لخدمة المنطقة العربية لاستقبال  سلع شهر رمضان  بكميات كبيرة واعادة تغليفها وتصديرها من المنطقة الحرة المصرية الى الدول المجاورة.

واكد ان مصر يمكنها تحقيق أرباحا كبيرة من هذة النقطة من خلال تشغيل عدد كبير من العمالة فى التغليف واعادة التصدير ونفس الوقت فان استيراد كميات كبيرة  تساهم فى الحصول على المنتجات باسعار منخفضة على ان يتم تغليفها واعادة تنسيقها وتصديرها من خلال الموانئ المصرية 

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الموانئ المصرية المنطقة العربية شهر رمضان المبارك شهر رمضان ا

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