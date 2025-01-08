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انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة صحيح البخاري من مسجد الحسين

مجلس الحديث الخامس
مجلس الحديث الخامس والعشرين

شهد مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-، اليوم الأربعاء الموافق ٨ من رجب ١٤٤٦ه‍  - ٨ من يناير ٢٠٢٥م، انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد المتصل.


وقد نُظّم المجلسُ برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.  

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين


شارك في المجلس نخبة من علماء الحديث الشريف، إذ تولّى القراءة الدكتور محمد نصر اللبان من أول باب: (قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافًا) إلى نهاية باب: (هل يشتري صدقته؟). وقرأ الدكتور أحمد نبوي مخلوف من أول باب: (ما يُذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم) إلى نهاية باب: (صدقة الفطر للصغير والكبير). واستكمل الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش القراءة من أول باب: (وجوب الحج وفضله) إلى نهاية باب: (الطِّيب عند الإحرام).

   قراءة "صحيح الإمام البخاري" بسند متصل

وتحرص وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تنظيم هذه المجالس الحديثية في إطار جهود خدمة السنة النبوية الشريفة. وهدفت المجالس إلى قراءة "صحيح الإمام البخاري" بسند متصل، تعزيزًا للفهم الصحيح للسنة النبوية، وربطًا لطلبة العلم بعلوم الحديث الشريف، بما يؤكد المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الإمام الحسين الامام البخاري الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية السنة النبوية الشريفة وزير الأوقاف

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