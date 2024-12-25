الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

لماذا لا يستجيب الله للدعاء؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، فيتو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا لدينا مشكلة مع معاصينا بشكل عام، متابعًا: "إحنا نعصي ربنا وعارفين إن العصيان يدخل النار".

 

لماذا لا يستجيب الله للدعاء؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "هناك ذنوب كثيرة ممكن نقع فيها وعارفين إنها تدخل النار".

 مشيرًا إلى أن أحد الناس سأل إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه لماذا ندعو الله فلا يُستجاب لنا؟ قال لأنكم عرفتم أشياء ونسيتم أشياء، قال لهم عرفتم الله فلم تعبدوه، عرفتم النبي فلم تتبعوه، عرفتم الشيطان فلم تعادوه، عرفتم القرآن فلم تتدبروه، وعرفتم الخير فلم تفعلوه، أنى يُستجاب لكم؟!".

 

وتساءل خالد الجندي: “هل الإنسان بطبعه عنيد لأي فكرة  بها صالحه، هل الإنسان أن يتناسى ولا ينسى، ناسيًا العواقب المترتبة على أفعاله، هل الإنسان أضعف من أن يدفع السوء عن نفسه ويلتزم بالمحاذير التي حددها الدين؟ أنا شخصيًا لا أفهم القصة بشكل كامل، وأتساءل: لماذا تتكرر منا بعض الأمور السلبية رغم معرفتنا بأنها سلبية؟ لماذا يخزن الناس سلعًا استهلاكية رغم علمهم بأنها أسلوب خاطئ ومدمر للاقتصاد والسلعة والبلد؟ لماذا يخالف البعض قواعد المرور رغم علمهم أن ذلك يؤدي إلى ارتباك المنظومة المرورية في الشوارع؟”

 

وتابع:"ولماذا يسعى البعض إلى تسليك أموره بأسلوب غير قانوني على حساب حقوق الآخرين، للاستفادة بمزايا لا يحق له الاستفادة منها؟ ما السبب في ذلك؟ هل هو بسبب التربية أم الانفكاك عن المبادئ الدينية؟ كما أشرت، هي منظومة متكاملة تتطلب منا التفكير في الدفاع والمواجهة، يجب أن نحمي الأجيال الجديدة وفي نفس الوقت نواجه من انخرطوا في هذه المشاكل بالفعل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ببرنامج لعلهم يفقهون خالد الجندي

مواد متعلقة

هل يجوز التوسل بالقرآن؟ رد حاسم من خالد الجندي (فيديو)

رد قوى من خالد الجندي على اسئلة بعض الملحدين حول ما كتب في اللوح المحفوظ (فيديو)

هل الحزن درجة من درجات الوصول إلى الله؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

الفرق بين الإلحاد والفكر اللاديني، خالد الجندي يكشف (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

شعبة الذهب: عيار 21 سيصل لهذا المستوى مطلع العام الجديد

المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري

أسعار الليمون تقفز لـ 85 جنيهًا في الأسواق اليوم الأربعاء 25/12/2024

" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

صبحي خليل يعلن حل أزمة "عقار العجوزة" بعد تدخل المسئولين

استبعاد كهربا وعودة عمر كمال، قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

راكب يوثق لحظات الرعب قبل تحطم طائرة أذربيجان (فيديو)

جورجينا تنشر كواليس احتفالها بالعام الجديد مع رونالدو داخل الكهف (فيديو)

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أبطال الشتاء في الدوريات الخمس الكبرى موسم 2024-2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبًا

لماذا لا يستجيب الله للدعاء؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

أسماء سورة القمر وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية