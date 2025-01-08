الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

مدبولي يكشف موعد عودة شركة إيني للعمل في حقل ظهر

حقل ظهر، فيتو
حقل ظهر، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من الأخبار والشائعات التي تصدر كل فترة عن توقف الأعمال في حقول البترول، منها أن شركة «إيني» للبترول لن تبدأ عملها في حقل ظهر، والتأجيل لشهر مايو المقبل، وهو ما نفاه كل من وزير البترول وشركة إيني.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن شركة «إيني» ستبدأ عملية الحفر هذا الشهر، وسيبدأ العمل على بئرين في نطاق حقل «ظهر» تنفيذًا للخطة التي وضعتها الحكومة لاستعادة الإنتاجية في حقل ظهر، وتعمل الدولة بشكل كبير على الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب وجدولة المتأخرات.


وتابع: «نستهدف الشركات الكبيرة التي بوجودها تعوض الأرقام التي فُقدت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التعاون الإقليمي مع دول الجوار، وفي قمة اليوم بين الرئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس الوزراء اليوناني، وتعمل الحكومة على جعل مصر مركز إقليمي واعد لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط».

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