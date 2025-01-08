8 مليارات جنيه سنويًا، صرف نصف مستحقات المصدرين على مدار 4 سنوات

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن خطة جديدة لصرف 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة، بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا، على مدار 4 سنوات مالية متتالية، تبدأ من العام الحالي.

وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير سيولة نقدية لدعم الشركات المصدرة، مع التأكيد على صرف أول قسط خلال الشهر الجاري. وأوضحا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن آلية شاملة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليار جنيه.

وأشار البيان إلى أن الحكومة ستعتمد أيضًا على تسوية 50% من المتأخرات بنظام المقاصة مع مديونيات الشركات لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، في إطار سياسة متكاملة لدعم قطاع التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

وأضاف الوزيران أن الحكومة سددت منذ عام 2019 نحو 70 مليار جنيه لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة، وتعمل على إعداد برنامج جديد يبدأ في العام المالي 2025/2026 لدفع جهود زيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

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