تحرير 216 محضرا تموينيا خلال حملات مكبرة على الأسواق بالمنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

وأشار إلى أنه تم تحرير 216 محضرا تموينيا متنوع خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة ومخبز أفرنجى بدائرة مركز ومدينة تلا لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق، بالإضافة إلى تحرير محضر جنح ضد محل اعلاف بتلا وضبط 2 طن علف مجهول المصدر، وكذا ضبط 10 طن أسمنت مجهول المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها وذلك داخل مستودع أسمنت بناحية تلا.



وشدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.