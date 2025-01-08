الأربعاء 08 يناير 2025
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محافظات

تحرير 216 محضرا تموينيا خلال حملات مكبرة على الأسواق بالمنوفية

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فيتو

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

وأشار إلى أنه تم تحرير 216 محضرا تموينيا متنوع خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري  لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة ومخبز أفرنجى بدائرة مركز ومدينة تلا لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق، بالإضافة إلى تحرير محضر جنح ضد محل اعلاف بتلا وضبط  2 طن علف مجهول المصدر، وكذا ضبط 10 طن أسمنت مجهول المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها وذلك داخل مستودع أسمنت بناحية تلا.


وشدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.

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