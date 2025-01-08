غلق مزلقان بهجورة البحرى في قنا لمدة يومين لتطوير نظم الإشارات

​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، غلق مزلقان بهجورة البحرى لمدة يومان.

أعمال تطوير المزلقان بقنا

يأتي ذلك لتنفيذ أعمال التجديدات الخاصة بالسكك الحديدية الخاصة بمشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / السد العالى، حيث سيتم غلق مزلقان بهجورة البحرى لمدة يومان من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساءا.

وسيكون ذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 10-1-2025 وحتى يوم السبت الموافق 11-1-2025، على أن يكون الطريق البديل مزلقان بهجورة القبلى.



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