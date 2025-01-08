رفع أنقاض عقار العطارين المنهار، و14 أسرة بالشارع ينتظرون الإيواء

رفعت معدات حي وسط الإسكندرية، أنقاض عقار العطارين المنهار وآخر تساقطت أجزاء منه دون خسائر في الأرواح، فيما لا يزال ساكنو العقار المتساقط أجزاء منه ينتظرون توفير سكن إيواء لهم كبديل مؤقت.

وأوضح حي وسط أنه في حال عودة سكان العقار المتساقط أجزاء منه في 81 شارع الجوهر من العطارين، سيتم تحرير محضر بذلك مع توقيع إقرارات بتواجدهم على مسئوليتهم، ويقدر عدد الأسر المتواجدة بالعقار بنحو ١٤ أسرة بإجمالي ٤٠ فردا.

وكانت غرفة عمليات حي وسط قد تلقت بلاغا بانهيار عقار خالٍ من السكان بدون إصابات أو خسائر بـ 82 شارع الجوهر من العطارين.

ووجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط المهندسة سكرتير عام الحي وإدارتي الأزمات والمتابعة بسرعة المعاينة والعرض، حيث تبين بالمعاينة أن العقار مكون من أرضي وثلاث أدوار علوية، وصادر له قرار هدم رقم 54 لسنة 2024،،وتم إبلاغ المالك بسرعة تنفيذ القرار بسبب الخطورة الداهمة علي الأرواح مع تحميله المسؤولية الكاملة.



كما تبين أيضا سقوط أجزاء من العقار رقم 81 الجوهر من العطارين واتضح من المعاينة في وجود قسم العطارين أن العقار مكون من أرضي وسبعة أدوار علوية، كما اتضح سقوط أجزاء من الدور الأول البلكونة وجزء من الصالة وسقوط 2 بلكونة والصالة بالدور الثاني، وسقوط البلكونة والشباك بالدور الثالث، وحدوث شرخ كبير بالدور الرابع.

وجرى تحرير محضر إخلاء للسكان دون المنقولات بقسم العطارين، وتم التنبيه على السكان بالإخلاء من قبل قسم العطارين، كما تم قطع الغاز وجار المتابعة.

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