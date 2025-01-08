الأربعاء 08 يناير 2025
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محافظات

إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية في قنا

إزالة حالة تعدٍ على
إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية في قنا، فيتو

تابع الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أعمال حملات الإزالة التى قامت بها الوحدة المحلية لقرية القناوية تحت إشراف البدرى عبد الغني، بتنفيذ إزالة فورية تعد على أرض أملاك خاصة زراعية بمساحة ٢ قيراط عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

التصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

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