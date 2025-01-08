إصابة 3 شباب بحادث تصادم في قنا

أصيب 3 شباب، بمحافظة قنا، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق سفاجا بعد الكيلو 6.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا مفاده اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق قنا سفاجا بعد الكيلو 6.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 شباب وعلى الفور انتقلت قوات الامن والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص تبين إصابة كلٍّ من: يوسف ن م 18 عامًا، وإبراهيم ب ج 18عامًا، وموسى م و19عامًا، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق قنا سفاجا بعد الكيلو 6.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات في الواقعة وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الحادث.



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