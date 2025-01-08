الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

بدء إجراءات إصلاح خط بوتاجاز "مسطرد - الهايكستب" بعد تبريده

جانب من إصلاح خط
جانب من إصلاح خط بوتاجاز مسطرد - الهايكستب،فيتو

بدأت فرق عمل قطاع البترول إجراءات إصلاح خط نقل البوتاجاز “مسطرد - الهايكستب” بعد الانتهاء بنجاح من جهود تبريد الجزء الذى اشتعل من الخط أمس في مدينة الخانكة والسيطرة على الحريق الذى نشب نتيجة تعرض الخط لإصطدام لودر يعمل بدون ترخيص.


الخطط البديلة لقطاع البترول ساهمت في انتظام توزيع البوتاجاز دون تأثر


وباشرت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول تفعيل خطط الطوارئ أمس فور وقوع الحادث للتعامل مع الحريق، وكذلك العمل على انتظام إمدادات نقل البوتاجاز لأماكن التوزيع والاستهلاك من خلال الخطط البديلة وهو ماساهم في انتظام حركة نقل المنتج بصورة طبيعية دون أي تأثير يذكر، حيث  تم على الفور توفير مصدر بديل لإمدادات البوتاجاز الى القاهرة الكبرى ضمانًا لإنتظام عمليات نقل وتوزيع البوتاجاز دون أي تأثير وذلك من خلال  المناورة بإستخدام خطوط البنية الأساسية للشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية التي تغطى جميع انحاء الجمهورية حيث تم الاعتماد على خط نقل البوتاجاز ( السويس – القطامية ) لنقل الإمدادات من البوتاجاز الى أماكن التوزيع.

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