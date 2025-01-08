الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش خطة تشغيل الشاشات الاحترافية

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة تشغيل الشاشات الاحترافية بالجامعة بحضور الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي ومبارك أحمد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمهندس على فكرى مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي  وأعضاء مركز المعلومات بالجامعة.

خدمة الأخبار الرسمية بقنا

أكد رئيس الجامعة أن الشاشات تقدم خدمة الأخبار الرسمية عن الجامعة وتم توزيع هذه الشاشات بجميع مباني الجامعة والمستشفيات الجامعية ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق الاتصال الهادف والفعال والتثقيف الإداري والقانوني وتعزيز الترابط الاجتماعي بين منسوبي الجامعة وتصحيح المعلومات المغلوطة ونشر كافة الأنشطة والفعاليات والانجازات الخاصة بالجامعة والتوعية بالتوجهات الاستراتيجية لجامعة جنوب الوادي.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من عمليات تركيب وتشغيل كافة الشاشات بالكليات والإدارة المركزية والمستشفيات الجامعية.

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