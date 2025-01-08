الأربعاء 08 يناير 2025
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إعلان أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة "الثقافية والقراءة الحرة بقنا"

وكيل الوزارة يكرم
وكيل الوزارة يكرم الطلاب الفائزين في المسابقة، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة " الثقافية والقراءة الحرة "والتى نظمها توجيه عام المكتبات لجميع المراحل التعليمية على مستوى المديرية للعام الدراسي 2024-2025م، ويتم تصعيدهم للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأشار هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا إلى أن المسابقة أسفرت عن فوز الطالبة سجى محمد إسماعيل مدرسة الشيخ رجب الابتدائية بفرشوط، والطالب محمد خالد أحمد مدرسة الشهيد أحمد عبدالفتاح بقنا، والطالب محمد صفوت محمد مدرسة اللطاسنة تعليم أساسي بأبو تشت والطالبة هاجر حسن عبد الصبور مدرسة اللواء سمير خلف الله بنجع حمادى (للمرحلة الابتدائية).

 المرحلة الإعدادية بقنا

وفاز الطالب مصطفى رأفت محمود مدرسة التحرير الإعدادية بنين بقنا، والطالبة أبرار حمادة حنفى مدرسة شركة السكر الإعدادية المشتركة بقوص، والطالبة ندى محمد الصغير مدرسة محطة قفط الإعدادية المشتركة بقفط، والطالب أحمد عبدالعليم أحمد مدرسة الأوسط قمولا الإعدادية المشتركة بنقاده

وعن المرحلة الثانوية فازت الطالبة شروق خالد بربرى بمدرسة دشنا الثانوية الفنية بنات بدشنا، والطالبة إسراء عبد الرحيم أحمد بمدرسة قنا الثانوية الجديدة بقنا، والطالب عمرو محمود إبراهيم مدرسة الشهيد خالد الثانوية بالخطارة بنقادة، والطالب مصطفى محمود على مدرسة الشهيد حسنى عبادى الثانوية بالوقف

وأشاد " عنتر" بالمستوى الثقافي للطلاب المشاركين في المسابقة، حيث إن تحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة الثقافية والقرائية يعكس التزامنا بتطوير مهاراتهم وتعزيز معرفتهم.

الطلاب المتميزين بقنا

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لأبنائه الطلاب المتميزين في القراءة مشيدًا بكافة الجهود المتميزة من الطلاب والمعلمين تحت إشراف سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ ناجح عبد الحميد موجه عام المكتبات بالمديرية.

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