الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

السيسي خلال لقائه نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني: أكدنا على تحقيق تطلعات الشعب السوري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل من؛ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في القمة العاشرة التي تجمع مصر وقبرص واليونان.

وقال الرئيس السيسي أنه تم خلال القمة مناقشة الأوضاع في سوريا وأكدنا على تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والأمن وأن تتسم العملية الانتقالية بالشمولية والتعدد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لقادة مصر واليونان وقبرص بقصر الاتحادية.

وافتتح الرئيس السيسي القمة المصرية اليونانية القبرصية، التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس. 

وأكد الرئيس السيسي أن القمة شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

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