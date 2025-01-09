الخميس 09 يناير 2025
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سياسة

تعرف على عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون

حماية البيانات الشخصية،فيتو
حماية البيانات الشخصية،فيتو

تضمن قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات لمخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقًا للقانون.

 

 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى

 

حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين لمن يخالف هذه الضوابط، فقد نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.
 

حظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات

 

وتنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:

1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
 

التزامات  المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر

 

فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأي  اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-الغرض التسويقي المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر
 

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