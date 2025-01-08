الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد خروجه من حسابات أموريم، كبار أوروبا يتصارعون لضم نجم مانشستر يونايتد

راشفورد
راشفورد

أصبح مصير المهاجم الإنجليزي، ماركوس راشفورد، غامضا مع فتح باب الانتقالات الشتوية لموسم 2024-2025، في ظل احتمالية رحيله عن مانشستر يونايتد.

وارتبط اسم الدولي الإنجليزي ببعض الأندية مؤخرا، في ظل تهميش دوره مع الشياطين الحمر بفرمان من المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توتنهام هوتسبير أصبح أحدث الأندية المهتمة بالحصول على خدمات راشفورد في يناير الجاري.

وأفادت الصحيفة بأن طريق السبيرز نحو صاحب الـ27 عاما لن يكون سهلا، في ظل اهتمام بعض كبار أوروبا بضمه.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في الساعات الماضية بدخول ممثلي راشفورد في محادثات مع مسؤولي ميلان، لبحث مدى إمكانية انتقال اللاعب للعملاق الإيطالي على سبيل الإعارة.

لكن تقارير أخرى أفادت بوجود اهتمام أيضا من جانب بوروسيا دورتموند ويوفنتوس، بالإضافة إلى جلطة سراي التركي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنتقالات الشتوية المدرب البرتغالي توتنهام هوتسبير صحيفة ديلي ميل البريطانية ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد موسم 2024-2025

مواد متعلقة

العيب في الكرة، مدرب آرسنال يبرر الهزيمة أمام نيوكاسل

الموعد النهائي لقرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

بعد قرار ديشامب، زين الدين زيدان يقترب من تدريب منتخب فرنسا

أرقام مذهلة لـ محمد صلاح أمام توتنهام قبل لقاء الليلة

ads

الأكثر قراءة

1607 جنيهات لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

بعد تصريحات زوكربيرج، تعرف على سياسات مراقبة المحتوى الجديدة في الفيسبوك وانستجرام

كريستيانو رونالدو يربط بقاءه في النصر بهذا اللاعب

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

الحكومة تعتمد تسويات تصالح جديدة بقيمة 59.8 مليون جنيه

5 رسائل من السيسي في افتتاح القمة المصرية اليونانية القبرصية بالاتحادية

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران المتجهة إلى أديس أبابا

منوعات

المزيد

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025

1607 جنيهات لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

البلدي بـ 150 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مستشفى الأهلي.. إصابات بالجملة تضرب صفوف القلعة الحمراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة النمل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية