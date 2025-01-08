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الصحة: التعامل مع 99% من الشكاوى الواردة من المنظومة الحكومية الموحدة خلال عام 2024

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاستجابة والتعامل مع 99% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك خلال عام كامل في الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2024.

عدد الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين بلغ 90 ألفا و180 شكوى، حيث تم التعامل مع 88 ألفا و934 شكوى منهم وحلها، وجاري التعامل مع 1247 شكوى، مؤكدًا على التنسيق الدائم بين وزارة الصحة والسكان ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف "عبدالغفار" أن الشكاوى والطلبات تضمنت طلبات؛ (العلاج، النقل والتكليف، مستحقات العاملين، التعيين، ضد العاملين، مخاطر البيئة والصيدليات، الكشف الطبي واللجان الطبية، التراخيص والمستخرجات)، فضلًا عن شكاوى الوحدات والمراكز الصحية والمقترحات.

ولفت "عبدالغفار" إلى الاستجابة والتعامل مع 97.09% من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، و99.07% للشكاوى الواردة للهيئة العامة للتأمين الصحي، و99.51% من الشكاوى الواردة لهيئة الإسعاف المصرية، و98.38% من الشكاوى الواردة للمؤسسة العلاجية، و93.45% من الشكاوى الواردة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و98.01% من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ومن جانبه أشار مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حسن مدين، إلى أنه تم تنفيذ 20 دورة تدريبية متخصصة لصقل مهارات العاملين بإدارة خدمة المواطنين، وتدريبهم للعمل على حل مشكلات المواطنين بالمحافظات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصري.

وأكد "مدين" التعامل وإنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصًا على رفع معدلات رضاء المواطنين، مشيرًا إلى التعاون الدائم والفعال بين إدارات خدمة المواطنين بالقطاعات والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال:
- البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 
- تطبيق فى خدمتك على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة.
- الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى.

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استجابة لشكاوى المواطنين الحكومية الموحدة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة والسكان الشكاوى الحكومية الموحدة المراكز الطبية المتخصصة هيئة العامة للرعاية الصحية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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