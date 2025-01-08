فصل التيار الكهربائى عن المغذى رقم (2) و(3) بقنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال الصيانة بقطاع الكهرباء عن قرية بهجورة.

أماكن قطع الكهرباء بقنا

وأضاف بيان للمركز علي مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن المغذى رقم (2) و(3) لقرية بهجورة. وذلك سيتم صباح يوم السبت الموافق 11-1-2025 من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا. وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذى ،ولذا لزم التنويه والتنبيه للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه القرى.

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