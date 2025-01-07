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محافظات

شيخ أزهري يوزع العيدية على الأطفال بكنيسة القلمينا بقنا (صور)

قنا،فيتو
قنا،فيتو

وزع الشيخ محمد رمضان، ابن مركز الوقف، شمال محافظة قنا، العيدية على الأطفال داخل كنيسة القلمينا، خلال زيارته لتهنئة الأخوة الأقباط برفقة وفد من القيادات الشعبية بقرية القلمينا، وسط فرحة من الجميع.

وقد حرص الشيخ محمد رمضان قارئ القرآن الكريم، على توزيع العيدية على الأطفال داخل كنيسة العذراء مريم بقرية القلمينا بمركز الوقف شمالي محافظة قنا، في المناسبات العامة والدينية.

وكان المئات من الأقباط أدوا صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس محافظة قنا، مساء أمس الإثنين، وسط حضور آلاف من المصلين والمهنئين.

واستعانت قوات الأمن ببوابات إلكترونية لتفتيش المترددين على الكنائس، كما استعانت بالعنصر النسائي لتفتيش السيدات، بالإضافة لمساعدة فريق الكشافة لتنظيم الأمن والنظام بالكنائس.

وقدم العديد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ورجال المجتمع المدني والسياسيين التهنئة للأخوة الأقباط، احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

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شمال محافظة قنا قنا كنيسة العذراء مريم محافظة قنا مركز الوقف

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