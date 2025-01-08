الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

أنقذوا أولادكم ومستقبل مصر!

أدق جرس‏ الخطر لنا جميعا، آباء وأمهات، مدرسون ومدارس، مسؤولون وبرلمانيون، مساجد وكنائس.. الأجيال الجديدة من أولادنا في خطر داهم.. يا تلحقونهم يا م تلحقوهمش! حيث تم اختراقهم.. السوفت وير "الخاص بأولادنا تم تهكيره و"الهاردوير" أيضا تم “فيرسته” بلغة أهل الكومبيوتر ليسهل تدميرهم بعد ذلك من بعد!


والسؤال الذي لا بد من طرحه وعدم الاستهانة منه بالتهوين أو التهويل.. هل يتعرض مستقبل مصر للخطر بهذا الاختراق المنظم والممنهج لوجدان وعقول أولادنا؟! والهدف -بالطبع- واضح هو طمس هويتهم وتخريبهم وطنيا وسلوكيا ودينيا وعلميا، حتى إذا ما جاء الغد لا يجد من يستقبله فيسهل السيطرة على الوطن دون طلقة رصاص واحدة!


نحن جميعا.. العقل والوجدان والجسد عند أولادنا الآن في مرحلة الخطر الشديد! وحتى يكون الكلام محددا، أدعوكم للجلوس على مقهى أو السير في الشارع أو الذهاب إلى مدرسة (دولية أو خاصة أو رسمية)، أو ناد، أو التجول في أحياء عشوائية أو شعبية أو راقية..


استمعوا إلى أحاديث أولادنا ومفرداتهم، ستصابون بالخرس من هول ما تستمعونه، والكارثة طالت البنات مثل الذكور في هذا المرض، بعيدا عما يطلق عليه الحياء!، والمساوة على أشدها، ليست في قلة الحياء بل في قلة الأدب، والكارثة الأكبر تتجلى في الحديث المتبادل بين الأولاد والبنات في القعدات الجماعية في السناتر أو المقاهي أو النوادي.


وبعيدا عن مفردات سوقية أو متدنية مازلنا نؤمن بوقاحتها اللامحدودة نجد أولادنا يعتبرونها قديمة جدا بعد أن وصل الأمر أن الهزار بينهم وصل للشتائم للآباء والأمهات بمفردات جنسية يخجل أي رجل وأقول رجل كامل الوعي والخبرة والإدراك والإحتكاك من الإستماع إليها بمفرده، فما بالك إذا كانت التي تطلقها بنات جامعيات أو طالبات مدارس لأولاد في سنهم، أو يتبادلون بها الهزار والضحكات.


الإنترنت واليوتيوب والفيس بوك والسوشيال ميديا والموبايل.. فاق في خطورته ما كنا نحذر منه ونتخيله من تأثير فضائيات تليفزيونية غربية، كل واحد معه موبايله الذي حوله إلى عالم خاص به وبعيدا عن أي رقابة تعجز عن ملاحقته.


لم يعد الشباب ينتظر مهرجانات السينما الأجنبية ليشاهد أفلام "المناظر" ويبتعد عن أفلام "القصة" كما كان يحدث في الماضي، الأمر تعدى اللقطة والمشهد إلى الأفلام الجنسية الكاملة، ولا يقتصر الأمر على المشاهدة بل انتقلت إلى الواقع ووصل الأمر إلى الزواج العرفي في بعض مدارس الثانوية فضلا عما يدور خارجها!


أغانيهم التي تربى وجدانهم محتشدة بالإيحاءات الجنسية ومفردات البلطجة والغناء بالسنج والمطاوي.. مسلسلاتهم التي نعرضها لمن يتفرج منهم لبعض الوقت تحتشد بسيناريوهات الخيانة الزوجية ودروس كيف تخونين زوجك وكيف تخون زوجتك وكيف تخطفين زوج صاحبتك.. الخ.

 

المسلمانى والمهمة الصعبة!

حرب حظر الظل!


يا جماعة نحن في واد وأولادنا في واد آخر، أقصد مستنقع لابد من إنقاذهم منه.. أتركوا كل ما في أيديكم وأنقذوا مستقبل مصر!
yousrielsaid@yahoo.com

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوشيال ميديا السوشيال ميديا الأجيال الجديدة اكتساب ثقة الابناء الابناء اختراق عقول ابنائنا الكاتب الصحفي يسرى السيد فيتو بوابة فيتو مستقبل أولادنا

مواد متعلقة

مصريون يطلبون الجنسية المصرية!

وماذا بعد سوريا؟!

سوريا.. الجبهة القادمة!

للسذاجة والغفلة أهلها!

ماذا تحمل أيام ترامب القادمة؟

ads

الأكثر قراءة

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

القصة الكاملة لشراء إيلون ماسك لنادي ليفربول وموقف محمد صلاح

وزير المالية السوري: شطب أسماء 300 ألف موظف في الدولة

مصر تحتل المركز الأول من بين 55 دولة في توظيف العمالة منخفضة الدخل

ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب

منوعات

المزيد

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 8-1- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برواتب 700 يورو.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

المزيد
الجريدة الرسمية