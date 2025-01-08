الأربعاء 08 يناير 2025
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مستشفى العريش العام يستقبل 17 ألف حالة مرضية خلال شهر ديسمبر الماضي 

مستشفى العريش
مستشفى العريش

أعلن مستشفى العريش العام عن الكشف الطبي على 17631 حالة مرضية خلال شهر ديسمبر العام الماضي وذلك في قسم الاستقبال والطوارئ.

 

 17 ألف حالة مرضية خلال شهر ديسمبر الماضي 
 

وأعلن المستشفى عن إنجازاته الشهرية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تقديم الخدمة إلى الأعداد التالية: قسم الاستقبال والطوارئ: تم توقيع الكشف الطبي على عدد 17631 حالة مرضية، وتم حجز عدد ( 1532 ) حالة مرضية بالأقسام الداخلية لتلقي العلاج والمتابعة الطبية.

 


 العيادات الخارجية

أما عن قسم العيادات الخارجية: تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج على عدد 15700 حالة مرضية، بإجمالي عدد 33331 حالة بالعيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ.


قسم الأشعة: تم عمل أشعة رنين مغناطيسي لعدد (520) حالة، وعمل أشعة مقطعية لعدد (983) حالة، وعمل أشعة إيكو على القلب لعدد (337) حالة كبار وعدد (120) حالة أطفال وحديثي الولادة.

قسم الأورام: تم توقيع الكشف الطبي على عدد (581) حالة مرضية، وتم إعطاء عدد (98) جلسة علاج كيماوي.

قسم مناظير الجهاز الهضمي: تمّ إجراء منظار معدة لعدد (36) حالة مرضية.

قسم القسطرة القلبية: تم اجراء عدد (61) عملية قسطرة قلبية.
 

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قسم النساء والتوليد: تم اجراء عدد (153) عملية ما بين ولادات قيصرية وعمليات استئصال وعمليات أخرى.

قسم العمليات: تم إجراء عدد (407) عمليات بمختلف التخصصات الجراحية.

الخدمة الاجتماعية: تم فحص حالات لغير القادرين على سداد الرسوم بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين بالمستشفى وإعفاء عدد (١٧٤) حالة من سداد ربع القيمة، وإعفاء كامل لعدد (٥٣) حالة، لغير القادرين وذلك بناءً على دراسة الحالة من الناحية الاجتماعية وظروف المعيشة.

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