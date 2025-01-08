مدبولي: الاهتمام بالصناعة والنقل يعمل على تسريع تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية قطاعي الصناعة والنقل في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من أعضاء الحكومة لمتابعة تنفيذ مشروعات هامة في هذين القطاعين، موضحًا أن قطاع الصناعة يلعب دورًا حيويًّا في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، فيما يساهم قطاع النقل في فتح المزيد من شرايين ومحاور التنمية.

وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تسريع تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، بما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستوى الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.