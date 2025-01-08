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أخبار مصر

مدبولي: الاهتمام بالصناعة والنقل يعمل على تسريع تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو
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اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية قطاعي الصناعة والنقل في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.  

وأشار  رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من أعضاء الحكومة لمتابعة تنفيذ مشروعات هامة في هذين القطاعين، موضحًا أن قطاع الصناعة يلعب دورًا حيويًّا في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، فيما يساهم قطاع النقل في فتح المزيد من شرايين ومحاور التنمية.  

وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تسريع تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، بما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستوى الدولي.

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