بعد تسجيله 23.4% خلال ديسمبر الماضي.. كيف تؤثر زيادة التضخم على دخل المواطن؟.. وما هي علاقته بأسعار السلع في الأسواق وآليات قياسه؟

التضخم فى ديسمبر، يسعى دائما المستهلك إلى معرفة أسعار السلع الغذائية، وعادة فعندما تشهد السلع ارتفاعا فإن هذا الأمر يسبب معاناة شديدة للمواطنين، ولعل السؤال الذى يطرح نفسه هل كل ارتفاع فى الاسعار يعنى تضخم؟

هل التضخم يعني ارتفاع الأسعار؟

فالتضخم يعد أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ولعل السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا عند سماع تلك الكلمة هل تعني ارتفاع الأسعار؟ وقد يظن البعض خطأ أن “التضخم” يعنى ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة.

تراجع معدل التضخم السنوي الى 23.4% خلال شهر ديسمبر 2024

واكد التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (239.7 ) نقطة لشهر ديسمبر 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (23.4%) لإجمالي الجمهورية مقابل (25.0%) لشهر نوفمبر 2024.

معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية



سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (0.0%) لشهر ديسمبر 2024 مقابل (-0.1) لشهر نوفمبر 2024.

ارتفاع اسعار خدمات الهاتف والفاكهة والملابس

واشار التقرير الى ارتفاع عدد من السلع، حيث شهدت أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس ارتفاعا بنسبة (11.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%)

كما شهدت مجموعة اصلاح الاحذية ارتفاعا بنسبة (3.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)

كما ارتفعت اسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)

تراجع اسعار الخضروات والالبان

ترجع الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-14.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%).

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر ديسمبر 2024 مقارنة بشهـر نوفمبر 2024):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-1.7%) نتيجة للتغيرات التالية:

- انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)

- انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%)

- انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.7%)

-انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-14.0%)

ارتفاع اسعار الحبوب والزيوت والفاكهة والسكر على اساس شهرى

-ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)

-ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)

-ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)

- ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).



2- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.2%)،مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-0.1%).



3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.7%).



4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.1%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.7%).



5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%).



6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).



7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (10.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.6%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).



8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.8%)،

9-مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%)سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%).



10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.1%).



التغير السنوي (شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023):

1-سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (19.2%) للاسباب التالية:

-ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (24.3%).

-ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.8%)

-ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (20.6%)

-ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (23.6%)

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.9%)

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (37.2%)

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.4%)

ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (7.1%)

ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية بنسبة (45.8%)

ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (24.0%)

ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (41.1%).



2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (29.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (23.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (28.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (23.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (24.7%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (24.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (22.5%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (24.8%).



4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (22.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (10.0%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (17.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (50.2%).



5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (22.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (22.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (24.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (24.2%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (23.4%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (33.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (20.7%).



6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (35.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (48.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.5%).



7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (37.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (23.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (29.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (45.3%).



8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (23.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (65.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (26.9%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (23.6%).



9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (25.6%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (19.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (47.9%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (62.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.9%).



10- سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (28.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (28.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (29.1%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (18.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (24.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (24.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.5%).

فالتضخم يعنى: ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).وينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي.

حساب التضخم

يتم الحساب من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.

ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.

كيف يتم قياس معدلات التضخم؟

ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

ماذا يعني التضخم؟

التضخم في مصر، التضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

تاثير التضخم على القدرة الشرائية

التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

كيف يستهدف البنك المركزي معدلات التضخم؟

ويسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك المركزي هي استهداف معدلات التضخم، كإطار رسمي للسياسة النقدية.

ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.

ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـى توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغيرات الحــــادة في التضخم.

الجهة المسؤولة عن قياس التضخم

ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقياس معدل التضخم بشكل دوري، سواء الشهري أو السنوي، في الريف والحضر.





كيف يتم حساب التضخم؟

يتم الحساب من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.

ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.