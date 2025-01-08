الأربعاء 08 يناير 2025
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ساخرون

ساخرون، الزراعة: لدينا 100 ألف فدان جاهزة لزراعة الصابون والمطهرات تحسبًا لوقوع موجة جديدة من كورونا!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولًا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن خطة الوزارة لتطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، وتعميق دورها لخدمة المزارعين، والعمل على تقديم تقاوى جديدة لزراعات تفيد المجتمع استعدادًا لأى كوارث أو أزمات غير متوقعة.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لهذا المسئول قائلًا: وما هى استعدادات الوزارة فى حالة وقوع موجة جديدة من فيروس الكورونا؟! 

فرد عليه المسئول ساخرًا: ما تقلقش.. فلدينا 50 ألف فدان جاهزة لزراعة الصابون والمطهرات تحسبًا لوقوع موجة جديدة لفيروس الكورونا!

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