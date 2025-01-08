عرض "فؤاد.. الملك المنسي" على شاشة الوثائقية في هذا الموعد

تعرض شاشة قناة الوثائقية يوم الإثنين المقبل الموافق 13 يناير الجاري، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الفيلم الوثائقي "فؤاد.. الملك المنسي".

فيلم فؤاد الملك المنسي

الفيلم يعيد قراءة محطات مفصلية في حياة الملك فؤاد الأول، وذلك من واقع شهادات وأوراق ووثائق من الأرشيف البريطاني، خاصة المتعلقة بأسرار وملابسات وصول الملك فؤاد إلى حكم البلاد، وعلاقاته بقادة الحركة الوطنية آنذاك، فضلًا عن طبيعة العلاقة بينه وبين المحتل.

ويرصد الفيلم كذلك تفاصيل المشهد الأخير في حياة الملك فؤاد الأول، الذي رحل في الثامن والعشرين من أبريل عام 1936، مع إلقاء الضوء على الأجواء المريبة التي سبقت هذا الرحيل، وأفضت إلى تلك الوفاة.

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