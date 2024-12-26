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ثقافة وفنون

عرض فيلم "ما وراء الحشاشين" على شاشة الوثائقية الليلة

فيلم ما وراء الحشاشين،
فيلم ما وراء الحشاشين، فيتو

نشرت قناة الوثائقية برومو العرض الأول للفيلم الوثائقي “ما وراء الحشاشين” وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث من المقرر عرض الفيلم الليلة في تمام الساعة 10 مساءً على شاشة الوثائقية.

فيلم ما وراء الحشاشين

ويدور الفيلم حول رحلة وثائقية بين التاريخ والإبداع تكشف كيف نشأت فرقة الحشاشين، ومَن هو حسن الصباح، وما العلاقة بين حشاشي الأمس وحشاشي اليوم.

مسلسل الحشاشين 

يشار إلى أن مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، قد حقق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي 2024، حيث تناول طائفة الحشاشين إحدى أخطر الطوائف في التاريخ. 

وتحكي قصة المسلسل تأسيس طائفة "الحشاشين" الإسماعيلية الشيعية على يد حسن الصباح الملقب بالسيد أو شيخ الجبل، والتي تعد من أوائل الطوائف الإرهابية في التاريخ. 

ويعتبر حسن الصباح من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر دعوته في فارس، واحتل قلعة "آلموت" -في إيران حاليا- لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

أبطال مسلسل الحشاشين 

 مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف. 

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