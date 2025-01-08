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رياضة

أبرزهم إمام عاشور وعطية الله، غيابات بالجملة للأهلي أمام استاد أبيدجان

امام عاشور،فيتو
امام عاشور،فيتو

يستعد  النادي الأهلي، لمواجهة  استاد ابيدجان الإيفواري في اطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة استاد ابيدجان والأهلي، فى تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل فى اطار منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. 

ويفتقد النادي الأهلي، خدمات عدد من نجومه قبل  مواجهة ستاد ابيدجان بداعي الإصابة. 

وتعرض المغربي يحيى عطية الله نجم النادي الأهلي، لإصابة في الوجه في مباراة سموحة بالدوري الممتاز.

ويغيب المغربي أشرف داري، عن مواجهة ستاد ابيدجان عقب اصابته أمام سموحة بالعضلة الخلفية. 

وتأكد غياب عمر كمال عبدالواحد، عن مباراة الأهلي أمام استاد ابيدجان المقبلة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

يغيب عمر كمال عبدالواحد   عن صفوف القلعة الحمراء 15 يومًا بسبب إصابته في الركبة.

جاء ذلك بعدما أثبتت أشعة الرنين إصابة عمر كمال عبدالواحد بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

 

ويغيب أيضا أبرز لاعبي الاهلي وهو إمام عاشور بسبب تراكم الإنذارات.

كما يغيب بيرسي تاو بسبب اقتراب رحيله عن الاهلي وسفره إلى قطر لإنهاء إجراءات الانتقال الى فريق قطر القطري.

ويفتقد الاهلي جهود  الثنائي كريم فؤاد ومحمد هاني بعد الإصابة القوية التي لحقت بهما منذ فترة فى بطولة كأس السوبر الإفريقي والدوري المصري.

بينما يغيب الثنائي التونسي علي معلول والمغربي رضا سليم عن مواجهة ستاد ابيدجان بعد رفع اسم كل منهما من القائمة عقب الإصابة  التي لحقت بهما.

 

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