الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خطة البرلمان تبدأ اجتماع مناقشة ومد إيقاف ضريبة الأطيان

اجتماع خطة النواب
اجتماع خطة النواب

بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

مناقشة مد إيقاف ضريبة الأطيان 

جاء ذلك بحضور ممثلين عن الحكومة، لمناقشة مشروع قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان. 

تحديد مدة بإيقاف ضريبة الأطيان بقرار من مجلس الوزراء 

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

مدة الوقف لا تدخل في تقادم الضريبة المستحقة 

كما ينص مشروع قانون مد إيقاف ضريبة الأطيان، على أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ للنشر.

 موافقة مجلس الوزراء على إيقاف ضريبة الأطيان 


يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطيان ضريبة الاطيان إيقاف ضريبة الأطيان الوزراء مجلس الوزراء

مواد متعلقة

خطة النواب تناقش تعديل قانون ضريبة الأطيان

الزراعة: زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع البيض الخالي من المسببات المرضية

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الحكومة توافق على مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب

القصة الكاملة لشراء إيلون ماسك لنادي ليفربول وموقف محمد صلاح

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

مرتضى منصور: شاليمار الشربتلي تخشى الحضور أمام المحكمة

قطر تصدر بيانا بشأن الخرائط الإسرائيلية المزعومة التي تشمل أجزاء من دول عربية

برواتب 700 يورو.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

مصرع وإصابة 6 أشخاص وإنقاذ آخر بتحطم طائرة في أستراليا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 8-1- 2025 بالأسواق

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أكثر أندية سجل فيها محمد صلاح أهدافا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية