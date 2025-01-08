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رياضة

الأهلي يسدل الستار على أزمة بيرسي تاو ويستعد لإعلان رحيله

بيرسي تاو، فيتو
بيرسي تاو، فيتو

يستعد النادي الأهلي لإعلان رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق إلى قطر القطري في صفقة بيع بعد إنهاء كافة الأمور التعاقدية مع اللاعب والنادي القطري.

ومن المقرر أن ينهي بيرسي تاو كافة متعلقاته المالية مع النادي الأهلي اليوم خاصة مع سفره إلى قطر لحسم التفاوض مع قطر القطري.

وأوضح مصدر أن الأهلي لا يمانع رحيل اللاعب لقطر القطري خاصة مع صعوبة التخلص من اللاعب في الانتقالات الصيفية الماضية لرفض اللاعب الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأضاف أن الإدارة متساهلة للغاية بخصوص فكرة رحيل تاو عن الفريق خاصة  أنها لا ترغب في تحمل أي مبالغ بخصوص عقده.

واستقر النادي الأهلي على قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في قائمة الفريق الشتوية بعد الاتفاق على هذا الأمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حيث سيقيد اللاعب التونسي على حساب الجنوب أفريقي بيرسي تاو. 

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