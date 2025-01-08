الأهلي بلا أجانب أمام استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا (تقرير)

يعاني النادي الأهلي من مشكلة كبيرة بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبوه والتي تؤثر على أداء الفريق في المباريات وتجعله في وضع صعب خاصة مع الاستعدادات لمواجهة ستاد أبيدجان يوم السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

الاهلي سيواجه استاد أبيدجان في مباراة مهمة لانتزاع قمة المجموعة الثالثة التي يتصدرها أورلاندو بايرتس.

وتكمن الأزمة في خوض الاهلي اللقاء بدون بدون لاعبيه الأجانب.



إصابة عطية الله

وسيغيب اللاعب المغربي يحيى عطية الله بعدما أصيب في وجهه بشكل خطير خلال مباراة سموحة وستبعده هذه الإصابة عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 أسابيع.

يحيي عطية الله،فيتو



إصابة أشرف داري

بالإضافة إلى عطية الله، يعاني اللاعب المغربي أشرف داري من إصابة في العضلة الخلفية وهذا يجعل مارسيل كولر المدير الفني للفريق يفتقد لاعبين مهمين في خط الدفاع.



رحيل بيرسي تاو

واقترب بيرسي تاو لاعب الأهلي من الخروج من قائمة الفريق أمام ستاد أبيدجان لاقتراب رحيله عن المارد الأحمر.

الأهلي يهزم سموحة

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد أمس باستاد القاهرة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى سموحة مع نهاية الشوط الأول.

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمى سموحة في الدقيقة 50.

كما ألغى الحكم هدفا لـ وسام أبو علي في الدقيقة 26، بداعي خطأ على مهاجم الأهلي، بعد العودة لتقنية الفيديو.

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