توابيت وقطع فرعونية، ننشر الصور الأولى للكشف الأثري في الأقصر

رصدت عدسة بوابة «فيتو» الصور الأولى للقطع الفرعونية عن بقايا معبد الملكة حتشبسوت، ومقابر الصخرية من عصر الدولة الوسطى، وابيار الدفن من عصر الأسرة السابعة عشرة، وجبانة بطلمية ممتده، ومقبرة جحوتي مس المشرف على قصر الملكة تتي شيري الجدة الكبرى لملوك الأسرة الـ18.

كشف أثري في الأقصر

ووصل الدكتور زاهي حواس عالم الآثار وعالم المصريات الى منطقة الاكتشاف الأثري، الذي يعد الأول في مطلع العام الجديد 2025، ومن المقرر إعلان تفاصيل الكشف خلال المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 11 صباحًا من اليوم الأربعاء 8 يناير الجاري.

وأجرى الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، جولة تفقدية داخل المقبرة في منطقة العساسيف بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وسط حضور كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

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